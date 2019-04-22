شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الوطنية شعار المواطنين أمام لجان الاستفتاء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاستفتاء بمحافظة المنوفية بدء توافد المواطنين في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث فتحت اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين منذ التاسعة صباحا.

وفي إحدى لجان الباجور، اصطحب الشيخ محمد شوقي عامر، والأنبا برنابا صليب، أعضاء بيت العائلة بالباجور، للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، في مشهد يعيد للأذهان مشاهد الوحدة الوطنية. وطافت سيارات الأغاني الوطنية الشوارع لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الاستفتاء.