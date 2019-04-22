شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية عن «الاستفتاء»: المرأة تصدرت المشهد كالعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الإثنين، متابعة سير عملية التصويت على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في جميع محافظات الجمهورية خلال اليوم الأخير، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل في جميع اللجان، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح اليوم حتى 9 مساءً.

ويقوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع المحافظين على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الاستفتاء في سهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين في اللجان وتوفير كل اللوجستيات اللازمة لعمل لجان الاستفتاء.

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وأشاد «شعراوي» بإقبال المواطنين خلال اليومين الأول والثانى في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن «شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء في جميع القرى والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية»، مشيرًا إلى أن «الحشود أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجل، لكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر».

وطالب الوزير المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في ثالث أيام التصويت على الاستفتاء على الدستور للوصول إلى نتيجة مشرفة تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات، التي تعمل على تقدم مصر واستقرار أوضاعها.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًّا، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.