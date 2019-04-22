شكرا لقرائتكم خبر عن دخل اللجنة بحماره.. عم «أحمد» يدلي بصوته في الاستفتاء بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة رقم 14 بقرية كوم سعيد دائرة مركز صدفا بأسيوط قيام «أحمد عبدالرحمن أبوالحلقان» بالدخول إلى مقر اللجنة ممتطياً حماره للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عم «أحمد»: «إني مصاب بشلل أطفال ولا أستطيع الحركة ولكني أريد الإدلاء بصوتي في التعديلات الدستورية بـ «نعم» حتى يستطيع الرئيس إكمال الإنجازات التي حققها»، وأضاف: «حبي للرئيس عبدالفتاح السيسي وما لمسته مما قدمه للبلاد طوال الفترة الماضية دفعني إلى الحضور لمقر اللجنة للإدلاء بصوتي الانتخابي».

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وطالب عم «أحمد» من الجميع النزول والمشاركة في التعديلات الدستورية حتي يستطيع الرئيس إكمال مسيرته في الإصلاح الاقتصادي والسيسي والصحي الذي بدأه منذ أن تولي رئاسة البلاد.

كانت قد انتظمت لجان محافظة أسيوط في تمام الساعة السابعة صباحاً بعد أن فتحت أبوابها لتستقبل المواطنين في اليوم الثالث والأخير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت يبلغ نحو 2 مليون و863 ألفا و186 مواطنا ومواطنة وأن عدد اللجان العامة 15 لجنة وعدد المقار 496 مقرا تضم 609 لجنة فرعية موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، ففي قسم أول أسيوط 19 مقرًا بها 34 لجنة فرعية وفي قسم ثان أسيوط 13 مقرا بها 26 لجنة فرعية وفي مركز أسيوط 43 مقرا بها 63 لجنة فرعية وفي مركز ديروط 73 مقرا بها 83 لجنة فرعية وفي مركز القوصية 55 مقرا بها 68 لجنة ومركز منفلوط 55 مقرًا بها 69 لجنة فرعية وفى مركز أبوتيج 29 مقرا بها 32 لجنة فرعية وقسم أبوتيج به 7 مقار ويضم 10 لجان فرعية أما مركز أبنوب 36 مقرا به 49 لجنة فرعية ومركز الفتح 40 مقرا بها 47 لجنة فرعية ومركز ساحل سليم 24 مقرا به 26 لجنة فرعية ومركز البداري 49 مقرا به 50 لجان فرعية ومركز صدفا 32 مقرا بها 32 لجنة ومركز الغنايم 19 مقرا بها 19 لجنة فرعية، بالإضافة إلى مقر بمدينة أسيوط الجديدة يضم لجنة فرعية.