شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق «التموين» للمنتدى الأول للعلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة في الجهاز، تطلق الدورة الأولي لمنتدى سنوي حول «مستقبل العلامات التجارية في إحداث تنمية مستدامة في مصر» خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة «ماسوكو» المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة.

وقال «عشماوي» في بيان صحفي، إن المنتدى يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ويساهم المنتدى في تنمية سوق العلامات التجارية، كإحدى آليات ضبط الأسواق وحماية مصالح المستثمر والمستهلك على حد سواء، ويستعرض المنتدى كيفية الحفاظ على المنتج الأصلي وحمايته من التقليد والتدليس، الأمر الذي ينعكس على تعظيم جودة المنتج للمستهلكين بالأسواق المحلية والعالمية.

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وأضاف عشماوي أن الوزارة والجهاز أنجزا الكثير من المهام في هذا الشأن، وهناك حزمة من الآليات والإجراءات الجديدة، تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية، وميكنتها وربطها بشبكة معلوماتية تساهم في سرعة الاستدلال على العلامة وتسجيلها.

وأكد عشماوي أن الجهاز أنهى تسجيل 150 ألف علامة تجارية إلكترونيا من أصل 400 ألف علامة موجودة لديه حتى الآن، مشيرا إلى أنه جار استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي العلامات التجارية.

وفي سياق متصل، يقوم الجهاز أيضاً في تسهيل إجراءات تسجيل النماذج الصناعية، والتي تقدر بـ٣٠ ألف نموذج، كما يقوم الجهاز، ولأول مرة، باتخاذ إجراءات من شأنها البدء في تفعيل تدابير تسجيل المؤشرات الجغرافية.

ويهدف المنتدي إلى الإسهاب في الحديث والتعريف بأهمية العلامات التجارية، وأثرها في تعظيم القيمة الاقتصادية للمؤسسات، فضلاً عن اكتساب حصص سوقية أكبر وزيادة نسب النفاذ إلى الأسواق، وسيستعرض المنتدي في طياته الكثير من حكايات وقصص وروايات العلامات التجارية الكبرى سواء المحلية أو الأجنبية.