شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف علي الاستفتاء بقرية بني يحيي بمركز ديروط منذ صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان قرية «بني يحيي» بمركز ديروط إقبالاً كثيفاً على الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية منذ صباح اليوم.

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حيث انتظمت لجان محافظة أسيوط في تمام الساعة السابعة صباحاً، بعد أن فتحت أبوابها لتستقبل المواطنين، في اليوم الثالث والأخير، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

التصويت في ثالث أيام الاستفتاء في قرية بني يحيي بمركز ديروط