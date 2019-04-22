شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: 4000 صورة وفيديو تجسد مشاركة المصريين بالخارج في استفتاء تعديلات الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام الثلاثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حوالي 4000 صورة وفيديو من أكثر من 50 دولة حول العالم، ما يجسد مشاركة وإقبال المصريين بالخارج على عملية الاستفتاء.

وأظهرت الصور مشاركة مختلف المصريين في هذا العرس الديمقراطي، حيث تقدمت المرأة المصرية كعادتها الصفوف واصطحبت معها الأسرة كاملة، كما كان للشباب المصري بالخارج مشاركة بارزة تعبر عن مدى وعيهم بمسؤوليتهم تجاه الوطن وحقوقهم في المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، إضافة إلى حرص مواطنينا خارج مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة على الذهاب للجان الاقتراع، والتأكيد على أنه لا شيء سيعوقنا من مساندتنا لهذا الوطن العظيم.