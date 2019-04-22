شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المواطنين على لجان الشرقية في اليوم الثالث للاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية، صباح الإثنين، على مقار اللجان العامة والفرعية بقرى ومدن محافظة الشرقية للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث على التوالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تأمين كامل بمحيط اللجان بالتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومن جانبه، واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية متابعته للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الثالث والأخير من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي انطلقت، السبت الماضي، أمام 1027 مركزا انتخابيا يستوعب 1159 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعوق عملية التصويت داخل اللجان والاطمئنان على حسن سير عملية الاستفتاء.

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وأوضح محافظ الشرقية أنه تم فتح لجان الاستفتاء في مواعيدها المحددة أمام الناخبين وجميع اللجان تعمل بانتظام وسهولة ويسر والحالة الأمنية في كافة المراكز واللجان مستقرة ومطمئنة ولا توجد أية عقبات.

وأكد المحافظ أن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء خلال اليومين الماضيين أن يتوجهوا اليوم للجان الاستفتاء للإدلاء بصوتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.