شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. انتظام عملية التصويت على التعديلات الدستورية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، الاثنين، انتظام عملية فتح اللجان والمقار الانتخابية في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى مدن وقرى المحافظة، حيث تم فتح جميع اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.