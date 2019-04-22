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صور.. مسيرة لحزب النور السلفى لدعوة المواطنين للمشاركة فى استفتاء تعديل الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب النور بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح مسيرة حاشدة، لتأييد التعديلات الدستورية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستقل أعضاء حزب النور المنبثق من الدعوة السلفية بالإسكندرية، سيارات ورفعوا من خلالها لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، كما حملوا لافتات شعار الحزب السلفى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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