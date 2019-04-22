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مصر للطيران تطرح اسعار ترويجية لعملائها من القاهرة والاسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية لبعض وجهاتها وذلك تلبية لرغبات عملائها، حيث تقدم اسعار ترويجية من القاهرة إلي كل من القصيم بأسعار تبدأ بــ 4411 جنيه مصرى و الكويت بأسعار تبدأ بــ 4470 جنيه مصرى و الرياض بأسعار تبدأ بــ 4611 جنيه مصرى وكذلك  الدمام  بأسعار تبدأ بــ 4211 جنيه مصرى.

 

وطرحت ايضاً اسعار ترويجية من الاسكندرية إلي الدمام باسعار تبدأ من 4104 جنيه مصرى و الى الرياض بأسعار تبدأ من 4204 جنيه مصرى ،في حال شراء التذاكر من الآن وحتى 5 مايو علي أن يكون السفر حتى 31 مايو القادم .

 

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ويمكن للعملاء الشركة الحصول علي تخفيض قدرة 40% من القاهرة الى بيروت في حال شراء التذاكر من الآن وحتى 5 مايو والسفر حتى 31 مايو القادم. 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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