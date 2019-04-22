شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح اسعار ترويجية لعملائها من القاهرة والاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طرحت شركة مصر للطيران العديد من العروض الترويجية لبعض وجهاتها وذلك تلبية لرغبات عملائها، حيث تقدم اسعار ترويجية من القاهرة إلي كل من القصيم بأسعار تبدأ بــ 4411 جنيه مصرى و الكويت بأسعار تبدأ بــ 4470 جنيه مصرى و الرياض بأسعار تبدأ بــ 4611 جنيه مصرى وكذلك الدمام بأسعار تبدأ بــ 4211 جنيه مصرى.
وطرحت ايضاً اسعار ترويجية من الاسكندرية إلي الدمام باسعار تبدأ من 4104 جنيه مصرى و الى الرياض بأسعار تبدأ من 4204 جنيه مصرى ،في حال شراء التذاكر من الآن وحتى 5 مايو علي أن يكون السفر حتى 31 مايو القادم .
ويمكن للعملاء الشركة الحصول علي تخفيض قدرة 40% من القاهرة الى بيروت في حال شراء التذاكر من الآن وحتى 5 مايو والسفر حتى 31 مايو القادم.
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