شكرا لقرائتكم خبر عن قاض يخرج من اللجنة لمساعدة مسنة على التصويت بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس لجنة مدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين بحدائق الأهرام إلى خارج اللجنة، ليساعد سيدة مسنة ومريضة لتتمكن من التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك لعدم قدرتها على السير الى داخل اللجنة.

واصطحب رئيس اللجنة أحد معاونيه وبطاقة اقتراع حيث قامت السيدة بالتصويت وغمست أصبعها فى الحبر السرى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.





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