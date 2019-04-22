شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحجز وسداد المقدمات لوحدات الإعلان الـ11بالإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يبدأ اليوم الاثنين، ولذوى الاحتياجات الخاصة، التقدم لحجز ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بمدن الصعيد بالإعلان الــ11 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، ويتم سداد مقدمات الحجز بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

وأوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة خصصت 8 أيام لذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم للحجز من 22/4/2019 : 30/4/2019، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019، وأن الوحدات المطروحة بالإعلان الــ11 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بمناطق (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، مشيرة إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.

وأضافت مى عبدالحميد يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه.

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وأشارت إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، مؤكدة أن الإعلان يقع ضمن خطة تنمية الصعيد التى تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.