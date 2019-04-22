شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مسيرة جديدة للعاملين بمصانع الدلتا لبنجر السكر لدعم المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى ،واصلت حشود العاملين بمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافطة كفر الشيخ المشاركة باصواتهم والتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث قام العاملين بتنظيم أنفسهم والإدلاء باصواتهم على مجموعات وذلك على مدار الثلاثة ايام للتصويت فى الاستفتاء حتى لا يتعطل العمل بمصانع الشركة ،مؤكدين دعمهم وتأيدهم للتعديلات الدستورية بسبب ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات فى عهد القيادة السياسة الحالية فى كافة المجالات من تعليم وصحة وبنية تحتية .

وقام العاملين بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ واللجنة النقابية بالشركة بتنظيم مسيرة جديدة حاشدة اليوم الاثنين فى حب الوطن يتوسطهم الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والتوجه الى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى مسيرة حاشدة وسط محافظة كفر الشيخ رافعين الاعلام ومرددين هتافات :" خليك ايجابى لدعم وطنك .. نعم للدستور ..تحيا مصر تحيا مصر ،" حيث تتعامل الشركة مع 75 الف مزارع يقومون بتوريد البنجر لمصانع الشركة ،كما يوجد 2500 عامل و400 اداري وفني وسائق اوريات وجرارات زراعية لدى مصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب ،على أهمية التعديلات الدستورية وأثرها الإيجابي ومردودها على عملية التطوير فى المجتمع وإعادة المسار الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بعموم البلاد ،مع التأكيد على ما تمثله كركيزة أساسية من اجل استدامة واستقرار الوطن، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى فخرا للمصريين والعرب ﻭانه بِعد ان كانت تعانى مصر عجز فى الطاقة أصبحت تصدرها لافتا الى ان خروج هذه الحشود الهائلة من العاملين بمصانع الشركة إنما تعبر عن تنامي الوعي الوطني.

وكان الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب قد ادلى بصوته بصوته بمقر اللجنة الانتخابية رقم 17 بمدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بالخليفة المأمون بمصر الجديدة مؤكدا أن النزول للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور واجب وطني علي كل مصري من أجل استقرار الوطن وتنميتة واستكمال مسيرة الانجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية ،من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ،وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التنمية التى تصب فى مصلحة المواطن .

وجدير بالذكر ان العاملين بمصانع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ قاموا بتقسيم أنفسهم الى مجموعات للذهاب الى مقر اللجان الانتخابية على مدار ايام التصويت حتى لا يتعطل العمل بمصانع الشركة حيث شارك على مدار اليومين الماضيين حشود كبيرة من العاملين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما نظم العاملين اليوم الاثنين مسيرة جديدة حاشدة فى حب الوطن والتوجه الى اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .