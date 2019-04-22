عشرات المواطنين يحتشدون أمام مدرسة سيزا نبرواى بالتجمع فى ثالث أيام الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عشرات المواطنين فى صفوف أمام لجان مدرسة سيزان براوى بالتجمع الخامس، فى ثالث أيام المشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019. وحرص عشرات المواطنين على الحضور وتنظيم طوابير أمام المدرسة منتظرين مشاركتهم فى الاستفتاء. Advertisements وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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