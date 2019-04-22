شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والبيئة يناقشان سبل التخلص النهائى من المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة سُبل التخلص النهائى من المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة، ومنظومة الصرف الصحى، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع معدلات ومعايير تخطيطية وتصميمية، للتخلص النهائى والآمن من المخلفات الصلبة، ليتم أخذها فى الاعتبار عند التخطيط لإنشاء المدن الجديدة، وليس عند إدارتها فقط، ويتم ربطها بعدد السكان، مطالبا بوضع كود للاشتراطات البيئية المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة، وإعداد كتيب فى هذا الشأن يسترشد به المُخططون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند وضع المخططات التصميمية والتفصيلية للمدن الجديدة، ليكون هناك مخططات للمنظومة البيئية يتم الالتزام بها عند إنشاء المدن الجديدة، جنبا إلى جنب مع المخططات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها.

وطالب وزير الإسكان بتكثيف جهود وزارة البيئة للرقابة على المصانع المخالفة، والتى لا تلتزم بالمعايير المطلوبة لمعالجة الصرف الصناعى، حيث أن الصرف الصناعى غير المُعالج له تأثيرات سلبية كثيرة على محطات المعالجة، كما طالب الوزير أيضا بالتعاون مع وزارة البيئة فى تدريب الكوادر بالجهات التابعة لوزارة الإسكان على إعداد دراسات الأثر البيئى، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة البيئة لوضع دليل تخطيطى لمنظومة التخلص من المخلفات الصلبة، وضرورة وضع خرائط لمكونات المنظومة، مؤكدا أن هناك توجها عاما من الوزارتين للتعاون المكثف فى مختلف المجالات، والحفاظ على المجارى المائية من الصرف السلبى، والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك فرصة كبيرة للتعاون مع وزارة الإسكان فى الوقت الحالى، وبخاصة فى ظل التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، مؤكدة أن المدن الجديدة هى فخر لكل مصر، ولذا يجب الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة، ووضع منظومة للتخلص من المخلفات الصلبة بشكل نهائى، حتى لا تظهر بها أى شكل من أشكال العشوائيات، مشددة على أن المدن الجديدة، يجب أن تكون مجتمعات مثالية ونموذجية، كما طالبت بضرورة وضع نظام لفرز المخلفات من المنبع بها.

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وعرض مسئولو وزارة البيئة، مشكلة المخلفات الصلبة بمقلب السلام بمدينة العبور، ومقلب القطامية بمدينة القاهرة الجديدة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المخلفات بهذين المقلبين، وفى الوقت نفسه طالبهم الدكتور عاصم الجزار بالتعاون مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتزويدهم بأفضل الممارسات لرفع المخلفات من تلك المواقع وإعادة تهيئتها مرة أخرى، والمساهمة فى اختيار المواقع البديلة، وتعميم التعاون مستقبلا فى اختيار المواقع لجمع المخلفات الصلبة وأساليب التخلص النهائى منها، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.



وزيرا الإسكان والبيئة وزيرا الإسكان والبيئة