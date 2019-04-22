شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طوابير المواطنين أمام لجان بولاق الدكرور للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عدد كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء على الدستور فى منطقة بولاق الدكرور ، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث على التوالى، حيث شهدت مدرسة أجيال المستقبل، ولجنة الادارة الصحية وصفية زغلول تواجد كبير من السيدات منذ فتح باب الاقتراع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.













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