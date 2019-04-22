انت الان تتابع مريضة تستوقف كامل الوزير: وصلني للسيسي عاوزة أتعالج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل في سيدي جابر

استمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى سيدة من الإسكندرية تعاني إصابة في أحد ذراعيها، إذ طالبته بتوصيلها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدتها في إجراء جراحة وعلاجها. جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل، إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد محطتي قطار سيدى جابر، ومحطة مصر ولجان المغتربين المخصصة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية. وقالت السيدة إنها توّجهت إلى مستشفى ناريمان الجامعي، وطالبوها بسداد مصروفات قيمتها 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إجراء الجراحة الأمر الذى لا تستطيع معه توفير المبلغ.

وشكت المواطنة من أنها توّجهت إلى مجلس الشعب، وبعض أعضاء مجلس النواب لحل مشكلتها، فسألها "هل ذهبتي إلى المستشفى؟"، فأجابته بعدم توافر مستشفى في منطقة سكنها بخورشيد شرق محافظة الإسكندرية. ووعد وزير النقل بمساعدة السيدة المريضة، بعد أن طلب منها أن تكتب طلبًا باسمها. وكان وزير النقل، تفقد محطتي قطار سيدي