حدث في مثل هذا اليوم.. ولد خاتم الأنبياء سيدنا محمد

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في مثل هذا اليوم 22 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1500: اكتشاف البرازيل عن طريق الصدفة عن طريق البحار البرتغالي بيدرو ألفاريز كابرال والتي ضمها باسم مملكة البرتغال. في عام 1898: إصدار أول جريدة كردية موسومة باسم صحيفة كوردستان في القاهرة، فأصبح هذا اليوم يوم الصحافة الكردية. في عام 1948: عصابة هاجاناه الصهيونية تستولي على مدينة حيفا الفلسطينية بعد مذابح مروعة.

في عام 2004: اصطدام قطارين محملين بالوقود في كوريا الشمالية يسفر عن 3000 قتيل وجريح.في عام 571: ولادة محمد بن عبد الله، نبي الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين.في عام 1797: ولد الدكتور جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.في عام 1854: ولد هنري لافونتين، سياسي بلجيكي حاصل على جائزة

في عام 2004: اصطدام قطارين محملين بالوقود في كوريا الشمالية يسفر عن 3000 قتيل وجريح. في عام 571: ولادة محمد بن عبد الله، نبي الإسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين. في عام 1797: ولد الدكتور جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي. في عام 1854: ولد هنري لافونتين، سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1913. Advertisements في عام 1909: ولد ريتا ليفي مونتالشيني، طبيبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1986. في عام 1919: ولد دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987. في عام 1950: ولد طارق التلمساني، ممثل مصري. في عام 1965: ولدت سماح أنور، ممثلة مصرية. في عام 1908: وفاة هنري كامبل بانرمان، رئيس وزراء المملكة المتحدة. في عام 1994: وفاة ريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.

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