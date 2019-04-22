انت الان تتابع كامل الوزير: سأقضي على بيع التذاكر في السوق السوداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيقضى تمامًا على السوق السوداء الخاصة ببيع تذاكر القطارات، ودعا ركاب القطارات إلى عدم التعامل مع تجار السوق السوداء والتوجه لشباك التذاكر. وشدد على موظفي الشبابيك بمحطة قطارات مصر بالإسكندرية من التعامل مع المشتبه فيهم ممن يقومون بالحصول على التذاكر ثم يعودون لبيعها قبل إقلاع القطار مباشرة، والتأكيد على رفض استرجاع أي تذكرة ومطالبتهم بالانتظار لحين وصول أي راكب يرغب فى شراء التذكرة. وذلك على هامش ختام زيارته للإسكندرية لتفقد سير العمل ولجان الاستفتاء على الدستور بمحطة سيدى جابر وميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير شبابيك التذاكر وأكد على الصرافين ضرورة الحرص على حصول كل راكب على التذكرة دون جنيه واحد زيادة وعدم إخفائها للمقربين متوعدًا من يقصر خاصة، لافتًا أنه جارى تعظيم الموارد المتاحة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وتفقد أيضا أعمال تطوير محطة سيدى جابر وتكلفتها 145 مليون جنيه واكتمل التطوير

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