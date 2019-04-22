انت الان تتابع كامل الوزير: سأقضي على بيع التذاكر في السوق السوداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيقضى تمامًا على السوق السوداء الخاصة ببيع تذاكر القطارات، ودعا ركاب القطارات إلى عدم التعامل مع تجار السوق السوداء والتوجه لشباك التذاكر. وشدد على موظفي الشبابيك بمحطة قطارات مصر بالإسكندرية من التعامل مع المشتبه فيهم ممن يقومون بالحصول على التذاكر ثم يعودون لبيعها قبل إقلاع القطار مباشرة، والتأكيد على رفض استرجاع أي تذكرة ومطالبتهم بالانتظار لحين وصول أي راكب يرغب فى شراء التذكرة. وذلك على هامش ختام زيارته للإسكندرية لتفقد سير العمل ولجان الاستفتاء على الدستور بمحطة سيدى جابر وميناء الإسكندرية.
وتفقد الوزير شبابيك التذاكر وأكد على الصرافين ضرورة الحرص على حصول كل راكب على التذكرة دون جنيه واحد زيادة وعدم إخفائها للمقربين متوعدًا من يقصر خاصة، لافتًا أنه جارى تعظيم الموارد المتاحة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وتفقد أيضا أعمال تطوير محطة سيدى جابر وتكلفتها 145 مليون جنيه واكتمل التطوير
وتفقد الوزير شبابيك التذاكر وأكد على الصرافين ضرورة الحرص على حصول كل راكب على التذكرة دون جنيه واحد زيادة وعدم إخفائها للمقربين متوعدًا من يقصر خاصة، لافتًا أنه جارى تعظيم الموارد المتاحة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وتفقد أيضا أعمال تطوير محطة سيدى جابر وتكلفتها 145 مليون جنيه واكتمل التطوير بنسبة 77% حيث تشمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات وكذلك إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية ووضع بوبات إلكترونية على النفق المغلق وإعادة فتحه.
وشدد على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب وتكثيف الأعمال للانتهاء منها قبل الموعد المحدد في 30 أبريل 2020.
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