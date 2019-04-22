انت الان تتابع وزيرة الهجرة تطمئن على 150 مصريا في سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها مع السفير حسين السحرتي سفير مصر لدى سريلانكا فور وقوع الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصريين المتواجدين هناك وما إذا كان تواجد أحدهم في هذا الحادث. وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إن السفير حسين السحرتي أبلغها بأنه لا يوجد أي بلاغات بوجود مصريين في الحادث الإرهابي الذي استهدف ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح حتى الآن، مؤكدًا تواصله مع الشرطة هناك، وأن السفارة المصرية على تواصل دائم مع السلطات السريلانكية لسرعة إخطارهم بوجود أي مصري وقع جراء هذا الحادث.
وأضافت أن الجالية المصرية بسريلانكا يبلغ عددها نحو 150 شخصًا، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات السريلانكية فلا وجود لأي مصري في الحادث الإرهابي الواقع بالعاصمة كولومبو في سريلانكا حتى الآن. وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها بالسلامة لكل المصريين حول العالم، وكل الخير والأمان لكافة الجنسيات. وأعلنت
وأضافت أن الجالية المصرية بسريلانكا يبلغ عددها نحو 150 شخصًا، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات السريلانكية فلا وجود لأي مصري في الحادث الإرهابي الواقع بالعاصمة كولومبو في سريلانكا حتى الآن.
وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها بالسلامة لكل المصريين حول العالم، وكل الخير والأمان لكافة الجنسيات.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مقتل العديد من مواطنيها، في تفجيرات سريلانكا، التي طالت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو وخلفت نحو 207 قتلى وأكثر من 450 مصابًا (تفاصيل).
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