شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع من غرفة العمليات فتح لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت غرفة عمليات متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقليوبية أعمالها لليوم الثالث والأخير، وتابع الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، منذ الساعة السابعة صباحا فتح اللجان والمقار الانتخابية وتأكد من انتظام عمل كل اللجان لاستقبال الناخبين من غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والمشكلة من كل الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع ساعة بساعة وصول أفراد القوات المسلحة إلى المقار الانتخابية للمشاركة في تامين اللجان الانتخابية، كما يتابع تجهيز الاماكن والمقار المخصصة لإقامة القوات المشاركة في تأمين اللجان على أن تكون تلك الأماكن بنفس مكان اللجنة، وتم التنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية لتوفير كميات الخبز المطلوبة وسوف يتم تسليمها إلى القوات في أماكن تواجدها بمختلف المقرات، كما قامت المحافظة بتوفير وسائل المواصلات لنقل القوات من اماكن التجمع إلى مقرات اللجان.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة مديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء لمندوبيهم المتواجدين بالغرفة، وعمل تقرير شامل من كل جهة بكافة الأحداث التي تحدث على مدار اليوم.