شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: لم نتلق شكاوى بخصوص الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الاستفتاء بالمحافظة، لم تردها أي شكاوى تفيد بوجود أي معوقات تعكر من صفو الأجواء وأن عملية الاستفتاء تسير بشكل جيد.

جاء ذلك خلال تواجده في غرفة العمليات الرئيسة في مجمع دمنهور الثقافي لمتابعة سير العملية الاستفتاء، على التعديلات الدستورية، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الاسم وهي السكرتير المساعد.

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وأشار «المحافظ» إلى أنه تم فتح اللجان بجميع مدن ومراكز المحافظة ووصول المستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، وانتظام العمل بها، وبدء توافد جموع الناخبين بالمقار واللجان الانتخابية مع بداية الساعة التاسعة.

وناشد محافظ البحيرة، جميع مواطني المحافظة، بسرعة التوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في بناء واستكمال مسيرة التنمية واستثمار هذه الساعات المتبقية لتحقيق أعلى نسب تصويتية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.