شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحجز للإعلان الـ11 بـ«الإسكان الاجتماعي» لذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لحجز ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمدن الصعيد بالإعلان الــ11 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، على الموقع الإلكتروني «www.shmff.gov.eg»، ويتم سداد مقدمات الحجز بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

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وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة خصصت 8 أيام لذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم للحجز من 22/4/2019: 30/4/2019، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019: 31/5/2019، وأن الوحدات المطروحة بالإعلان الــ11 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بمناطق (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، مشيرة إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.

وأضافت «عبدالحميد»: «يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه».

وأشارت إلى أن طرح الإعلان الحادي عشر بمدن الصعيد يأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، مؤكدة أن الإعلان يقع ضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.