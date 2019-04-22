شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف وانتظام فتح اللجان في ثالث أيام الاستفتاء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة القليوبية انتظام أعمال فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على الدستور، حيث شهدت اللجان الانتخابية في بنها وشبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية والخصوص والقناطر إقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ الصباح الباكر للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم وتواجد الناخبين أمام اللجان قبيل فتحها بكثافة، وكانت النسبة الأكبر منهم للشباب والمرأة من مختلف الأعمار، مصطفين في طوابير أمام اللجان.

وتابع الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من داخل غرفة العمليات، والتي تضم ممثلي الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى، حيث فتح أبواب 546 مقرا انتخابيا تضم 664 لجنة فرعية في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالمحافظة 3016521 ناخبا على مستوى المحافظة.

ووجه مرزوق الشكر والتقدير للمواطنين على الحشد والخروج المشرف في التصويت على التعديلات الدستورية في اليومين الأول والثاني، مشيرا إلى أنه سعيد بالحشود الغفيرة أمام اللجان، موجهاً الدعوة لمن لم يشارك حتى الآن من أهالي المحافظة بسرعة التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.