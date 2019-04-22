شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز نخل وبئر العبد والحسنة الأعلى تصويتًا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل مركز ومدينة نخل بوسط سيناء المركز الأول في عملية التصويت على التعديلات الدستورية على مستوي مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، في اليومين الماضيين من الاستفتاء على الدستور.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن مركز بئر العبد جاء في المركز الثاني من حيث نسبة التصويت والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم مركز ومدينة الحسنة في المركز الثالث، وجاء مركز العريش في المركز الرابع، ثم مركز الشيخ زويد في المركز الخامس، ومركز رفح في المركز السادس.

أضاف المحافظ أن مراكز وأقسام المحافظة تضم 11 لجنة عامة، بها 49 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 61 لجنة فرعية.. مشيرًا إلى أن عدد الناخبين المقيدين على مستوي المحافظة يبلغ 263 ألفًا و157 ناخبًا.