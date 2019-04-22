شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب اللجان أمام المصوتين على تعديل الدستور فى اليوم الثالث بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الإثنين أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث على التواليللإستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تأمين كامل بمحيط اللجان بالتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة .

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ومن جانبه واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية متابعته للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الثالث والأخير من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي انطلقت أول أمس السبت أمام 1027 مركز انتخابي يستوعب 1159 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت داخل اللجان والاطمئنان على حسن سير عملية الاستفتاء .

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم فتح لجان الاستفتاء في مواعيدها المحددة أمام الناخبين وجميع اللجان تعمل بإنتظام وسهولة ويسر والحالة الأمنية في كافة المراكز واللجان مستقرة ومطمئنه ولا توجد أي عقبات .

وأكد المحافظ أن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و284 ألف و983 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء خلال اليومين الماضيين أن يتوجهوا اليوم للجان الاستفتاء للإدلاء بصوتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.