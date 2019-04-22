شكرا لقرائتكم خبر عن في آخر أيام الاستفتاء بشمال سيناء: بداية هادئة والشباب والشيوخ والمرأة في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدأت اللجان العمل في موعدها المحدد، فيما ساد الهدوء جميع اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويقوم المشايخ والشباب بتكثيف الحشد الجماهيرى وحث المواطنين على التوجه الى لجان الاستفتاء والمشاركة الايجابية في التعديلات الدستورية المقررة ، واستعد عدد من الشباب المتطوع تحت اشراف مديرية الشباب والرياضة بالتجمع أمام اللجان لارشاد المواطنين الى لجان الاستفتاء ومساعدة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة على الادلاء بأصواتهم.

كما تستعد وفود المصالح الحكومية والجهات المختلفة على تنظيم مجموعات والتوجه الى اللجان للادلاء بأصواتهم .. حيث تم تقسيم العاملين في مختلف المصالح والجهات الى عدة مجموعات للادلاء بأصواتهم على مدار أيام الاستفتاء حرصا على تسيير العمل في المصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

Advertisements

من جهة أخرى، توجهت السيارات الخاصة بنقل المنقولين من الشيخ زويد ورفح الى أماكن اقامتهم الجديدة لنقلهم الى اللجان المخصصة لهم فى الشيخ زويد للمشاركة في الاستفتاء .. كما يقوم فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة احسان داود غالى مقررة الفرع ومعها مجموعة من العضوات بالمرور على المنازل وبعض المصالح الحكومية لحث المرأة على سرعة التوجه الى لجان الاستفتاء والتعبير عن رأيها في التعديلات الدستورية وتوضيح مكاسب المرأة الجديدة منها.

ويتوقع المراقبون والمتابعون الى زيادة الاقبال تدريجيا حتى مساء اليوم، ولم ترصد غرفة العمليات أية مخالفات ، ولم تحدث أية شاكل أو تتلقى شكاوى خلال اليومين السابقين وحتى الآن.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.