شكرا لقرائتكم خبر عن التأخيرات المتوقعة للقطارات بسبب أعمال التجديد والصيانة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة، في بيان الاثنين، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة/ الإسكندرية) يبلغ 35 دقيقة، و(القاهرة/ أسيوط) 30 دقيقة، و(أسيوط/ أسوان) 35 دقيقة، وعلى خط (بنها/ بورسعيد) 45 دقيقة، وخط (طنطا/ المنصورة/ دمياط) مدة 20 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب مشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.