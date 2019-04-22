شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال للمواطنين في استفتاء الدستور بلجنتي مدرسة محمد الطيب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة البحر الأحمر فتحت اللجان الانتخابية في موعدها المقرر حيث لم تسجل لجنة المتابعة أي تأخير في مواعيد فتح اللجان

ورصدت «المصري اليوم» تواجد العشرات من الناخبين أمام لجنتي مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة للإدلاء باصواتهم في التعديلات الدستورية وكانوا أمام اللجنة منذ فتحها امام المواطنين، كما شهدت لجنة مدرسة رجاك بالغردقة توافد عدد كبير من الوافدين العاملين بالقطاع السياحي.

يذكر أن نحو ٢٨٩ الف مواطن لهم حق الإدلاء باصواتهم بالاضافة إلى المغتربين من مختلف المحافظات.