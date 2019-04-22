شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الاستفتاء بشمال سيناء تفتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية أبوابها، في التاسعة صباحًا، أمام الناخبين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، في اليوم الثالث من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن مراكز وأقسام المحافظة تضم 11 لجنة عامة، بها 49 مركزا انتخابيًا تضم عدد 61 لجنة فرعية.. مشيرًا إلى أن عدد الناخبين المقيدين على مستوي المحافظة يبلغ 263 ألفا و157 ناخبًا. مشيرًا إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لم تتلق إخطارات أو شكاوي خلال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على الدستور.