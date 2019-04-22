شكرا لقرائتكم خبر عن احتشاد الشباب بمدينة بدر فى أخر أيام الاستفتاء بمدرسة الفردوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عشرات الشباب أمام مدرسة الفردوس ببدر فى محافظة القاهرة، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019. وشهدت لجان مدينة بدر توافد عشرات الناخبين من الشباب، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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