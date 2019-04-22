شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طابور للشباب أمام لجنة مدرسة الفردوس فى الجمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتشد الشباب منذ الساعات الأولى أمام لجنة مدرسة الفردوس الرسمية للغات فى منطقة الجمالية بالقاهرة.
وامتد طابور الشباب خارج اللجنة حاملين الأعلام المصرية، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون مواطن.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.
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