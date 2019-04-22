شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير حاشدة للشباب أمام لجان الشروق فى ثالث أيام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة نبوية موسي بمدينة الشروق، احتشاد عشرات المواطنين فى ثالث أيام المشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.
واحتشد عدد كبير من الشباب فى طوابير امتدت لعشرات المترات خارج المدرسة منتظرين مشاركتهم فى الاستفتاء.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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