"طوابير ومسيرات ومساعدة الغير"..الشباب يتصدرون المشهد ثالث أيام الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية اليوم الأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حرص عدد كبير من الشباب على الاحتشاد أمام اللجان للمشاركة في العُرس الديمقراطي.
وظهرت طوابير الشباب أمام عدة لجان في أماكن متفرقة، منها مدرسة طارق بن زياد بالساحل، ولجنة قصر الدوبارة، والتوفيقية بروض الفرج، ولجنة مدرسة فؤاد جلال بمصر القديمة، والسيدة نفيسة والملك فهد بمدينة نصر، ومدرسة طلعت حرب، ولجنة مدرسة السيد البكري في الزمالك، فضلاً عن الاحتشاد في كافة ربوع الجمهورية بالمحافظات.
ولم يتوقف دور الشباب على الاحتشاد أمام اللجان، وإنما حركوا مسيرات شبابية في عدة مناطق بالقاهرة لدعوة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في اليوم الأخير من الاستفتاء على التعديلات.
وحرص بعض الشباب على الجلوس أمام اللجان في اليوم الثالث من الاستفتاء بأجهزة لاب توب لمساعدة المواطنين في الحصول على أرقام اللجان والمسلسل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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