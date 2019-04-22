شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام أمام لجان الشرابية فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان مدارس عمرو بن العاص والظاهر الثانوية بالشرابية حضور مكثف من المواطنين للادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تعتبر الشرابية من أكثر المناطق بالقاهرة تصويتا.

وجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .

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