شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال العاملين بالطيران المدنى والركاب على لجان بالمطار للمشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان مطار القاهرة الدولي، في الساعة الأولي من فتح أبوابها في التاسعة صباحا، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اليوم الثالث على التوالي للتصويت، إقبالا من قبل العاملين بقطاع الطيران المدني والركاب المسافرين.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي، غرفة عمليات بالمبني الإداري بالشركة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور، والتسهيلات المقدمة للناخبين من العاملين باللجان المخصصة على مدار الساعة من خلال كاميرات المراقبة بمحيط المقار الانتخابية.

فيما تشهد محيط اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا لتأمينها ووضع حواجز مرورية حول حرم لجان التصويت، من خلال لجنتين جهزتهما شركة الميناء بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين.

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انطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحددت الهيئة وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وتجري عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور من خلال 10 آلاف و878 مركزا، ونحو 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.