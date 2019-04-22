- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفطف مجانى لنقل المواطنين إلى لجان الاستفتاء بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن نقل المواطنين بالمدينة إلى لجان الاستفتاء المختلفة عن طريق "طفطف" بالمجان، ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى، أن المركز خصص حافلات نقل للمواطنين فى المناطق النائية والبعيدة وخاصة لكبار السن والمرضى لمقار لجان الاستفتاء على الدستور، وذلك بالمجان.
كما شهدت لجان محافظة الوادى الجديد، إقبالا متزايدا فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تكثيف أمنى.
وانتظم العمل فى جميع لجان المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، لاستقبال المواطنين والوافدين على المحافظة حتى الساعة 9 من مساء أخر يوم من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفطف مجانى لنقل المواطنين إلى لجان الاستفتاء بالوادى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.