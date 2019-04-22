شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى اليوم رئيس الاتحاد العالمى للبورصات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد العالمى للبورصات ورؤساء البورصات العربية.
كما يرأس رئيس الوزراء عقب هذا اللقاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة.
ويلتقى رئيس الوزراء اليوم أيضا مع رئيس مجلس النواب القبرصى، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
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