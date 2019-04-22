شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة حارة من الأربعاء المقبل لمدة 6أيام..والحرارة تصل 34درجة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان له، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل، لموجة حارة تستمر حتى الاثنين 29 أبريل الجارى، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

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وأشارت الهيئة إلى أنه بصفة عامة، الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل.

ونصحت هيئة الأرصاد خلال هذه الفترة المواطنين المتوجهين لسواحلنا الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحرى فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس، كما نصحت بزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر .

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة

- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية

- محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية

- محافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية

- محافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية