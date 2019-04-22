شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أطول طابور للشباب المشاركين فى الاستفتاء أمام لجان باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements احتشد منذ قليل، عشرات الشباب أمام مدرسة خليل أغا بحى باب الشعرية فى القاهرة، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019. وشهدت لجان باب الشعرية توافد عشرات المواطنين، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية . وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أطول طابور للشباب المشاركين فى الاستفتاء أمام لجان باب الشعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.