شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أمريكا آخر دولة ينتهى بها التصويت.. والمصريين بالخارج رسموا ملحمة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن نتائج المصريين فى استراليا ونيوزيلندا، تم إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء عملية التصويت.

وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدول العربية وعدد كبير من الدول الأوروبية لازالت أعمال الاستفتاء فيها مستمرة لليوم الثالث، وبدأ منذ قليل ثالث أيام الاستفتاء بالولايات المتحدة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات الوزراة منعقدة ومستمرة على مدار الساعة لمتابعة استفتاء المصريين فى الخارج حتى أخر دولة وهى الولايات المتحدة الأمريكية، لافته إلى أن غرفة العمليات تلقت حتى الآن 230 استفسارا .

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وأوضحت وزيرة الهجرة أن غرفة العمليات رصدت حملات مغرضة على مواقع التواصل الإلكترونى هدفها تفتيت عزيمة المصريين وحرصت الوزارة على التواصل مع المصريين فى الخارج لتشجيعهم على النزول والمشاركة من خلال غرفة العمليات والتأكيد للمصريين فى الخارج على النزول والمشاركة للرد على تلك الحملات المغرضة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين فى الخارج رسموا ملحمه وطنية فى حب مصر بالخارج ، ورصدنا مشاركة المصريين بالخارج بملابس الإحرام فى السعودية وطفلة رضيعة مع والدتها بروما ، وكل ذلك صور تعكس مشاركة المصريين بكل شرائحهم فى الاستفتاء.

وهنأت وزيرة الهجرة المصريين ببداية أسبوع الألام وأحد السعف، لافته إلى أن أسقف مصر فى روما الأنبا بيرنابا توجه بعد القداس للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحة أن الأعياد الوطنية مع الدينية تعكس تناغم وطنى فى حب الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالى: ([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.