فيديو..على نغمات المزمار البلدى.. طوابير الشباب أمام الجامعة العمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على المزمار البلدي، تجمع عشرات الشباب أمام إحدى اللجان بالجامعة العمالية فى مدينة نصر للمشاركة في الاستفتاء، وذلك خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت. Advertisements وامتد طابور الشباب خارج اللجنة حاملين الأعلام المصرية، للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.

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