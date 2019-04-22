- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاستفتاء على الدستور.. ملحمة فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعب أصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم دور قوى فى المشاركة بالتصويت على التعديلات الدستورية، التى تجرى على مدار 3 أيام، فلم تمنعهم إعاقتهم، من تأكيدهم على حب مصر، بالمشاركة فى الواجب الوطنى وإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر قادر على صنع مستقبلة بنفسه.
وأشار صبحى إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية وتلك الأخرى بالمحافظات حتى انتهاء مدة الاستفتاء على الدستور .
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاستفتاء على الدستور.. ملحمة فى حب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.