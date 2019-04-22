شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة توثق مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء بـ4 آلاف صورة وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت غرفة عمليات وزارة الهجرة استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية من حلال نحو 4000 صورة وفيديو تلقتهم الغرفة على مدار أيام الاستفتاء للمصريين فى الخارج.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت غرفة عملياتها، التي وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتشكيلها في مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

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وتم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.