شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا "الإنتاج الحربى" و"الإسكان" يتابعان مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له من ممثلي الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إقامة محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم عرض بيانات المحطات التي تم التسليم الابتدائي/النهائي لها والمحطات الجاهزة للتسليم وكذا المحطات الجاري العمل على تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ محطات تحلية المياه بنظام (ZLD) وإمكانية تنفيذ مشروع تجريبي بإستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.

وتم الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وتم التأكيد على الإنتهاء من المشروعات المسند تنفيذها للوزارة في التوقيتات التي تم الاتفاق عليها.

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كما تم الإشارة إلى المستجدات المتعلقة ببروتوكولات التعاون الموقعة بين "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" بهدف تلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع والذكية بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بها، ومشاركة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لها.

من جانبه أعرب الدكتور عاصم الجزار عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، مؤكداً على ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشار "الجزار" إلى أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربي" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بتشجيع وتدعيم التصنيع المحلي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتوفير المهمات الخاصة بها، لتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة.