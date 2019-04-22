قبل سحب العداد.. الكهرباء تعلن 6 إجراءات للمتعثرين عن سداد الفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القانون أعطى الحق في سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك في موعده لمدة ثلاث أشهر متواصلة، مشيرًا إلى أن ما يجرى تطبيقه في حال طلب التقسيط أو تأخر السداد، إضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، مشيرا إلى أن هذا يعتبر بمثابة غرامة مؤقتة تجنبا؛ لسحب العداد.

وأوضح حمزة لمصراوي، أن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء بصورةٍ منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات في بعض الأحيان، ما يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة.

ويرصد الخليج 365، الإجراءات التي تتبعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حال عدم الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء الشهرية بصورة منتظمة، والتي منحت شركات التوزيع تفعيلها عند اكتشاف مشتركين غير ملتزمين بسداد المستحقات أو الفواتير الشهرية، مؤكدة أنه يحق لأي شركة توزيع على مستوى الجمهورية رفع عداد أي مشترك في الحالات الآتية:

أولًا: حال وجود مديونية على المشترك وتقاعس عن سداد فاتورة الاستهلاك الشهري لأكثر من ثلاثة أشهر.

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ثانيا: إنذار المشترك أكثر من مرة.

ثالثا: حال عدم استجابة المشترك.

رابعا: فصل التيار ورفع العداد.

خامسا: حال وجود بعض المشتركين المتعثرين عن السداد لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام أو أكثر يجرى عمل جدولة للمديونية بعد سداد جزء منها تيسيرًا على المشتركين، وتُسدد بالتقسيط.

سادسا: حال عدم الالتزام يجرى رفع العداد، وفسخ التعاقد حسب اللائحة التجارية. ​