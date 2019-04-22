اللجان الانتخابية تفتح أبوابها في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها صباح اليوم الاثنين، في ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي بدأ أول أمس السبت.

يأتي هذا عقب بدء فرز الأصوات للمصريين في الخارج، وإعلان السفارة المصرية في واشنطن، فرز الأصوات، داخل مقر السفارة في التاسعة من مساء أمس الأحد، بتوقيت العاصمة الأمريكية.

يذكر أن تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، انطلق السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.​