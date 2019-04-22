وزير الأوقاف لـ"الخليج 365" عن الاستفتاء: دعم الحاكم العادل وتشجيعه واجب وطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة وجميع العاملين بها يحرصون على أن يكونوا في أول الصفوف عند إجراء أي استحقاق وطني، "لأن المشاركة عمل وطني يجب أن يكون ضمن أولوياتنا جميعًا".

وأضاف جمعة في تصريحات لـ"الخليج 365"، مصر تسير إلى الأمام بقوة في كل الاتجاهات، متابعًا "نأمل أن تسهم هذه الإجراءات الدستورية في مزيد من الاستقرار والأمن والرقي والتقدم".

وتابع َوزير الأوقاف: "خصصنا الجمعة المقبلة عن عوامل بناء الدول، نؤكد من خلالها على تصحيح مفهوم خاطئ رسخته الجماعات المتطرفة على مدار عقود وهو محاولة إحداث وقيعة بين الحكام والشعوب، ليسهل هدم الدول لصالح أعداؤها".

وقال جمعة: "الدول لكي تبنى يجب أن نكون حكامًا ومسئولين وشعبًا على قلب رجل واحد، فالوطن إذا ضاع، فلا بقاء للنفس أو الدين أو المال أو العرض".

Advertisements

وشدد على أن القضية الوطنية ليست نفاقًا لأحد، ويجب التحدث عنها بكل شجاعة وقوة، لافتًا إلى أن المشاركة واجب وطني: "وكل مواطن حر في رأيه داخل اللجنة فيما يرى ماهو صالح لوطنه".

وأشار إلى أن الدين الإسلامي يقدّر تمامًا تماسك الأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف "إن من إجلال تعظيم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالِ فيه ولا الجافي عنه، وذي السلطان المقسط أي الحاكم العادل"، مشددًا على أنه يجب دعم وتشجيع الحاكم الذي يتق الله في شعبه ووظيفته وعمله وبلده.

وتابع: "لا نفرض على أحد أي توجه، ولكن ننادي بالمشاركة الإيجابية، ليرى العالم كله أننا شعب متحضر، وأننا أمة مؤهلة تماما للديمقراطية.

وأوضح جمعة: "مصر هي الدولة الأكثر صمودًا في هذه المنطقة، لأنها مستهدفة، وما يدور حولها ليس عنا ببعيد، لذلك يجب علينا أن نكون في منتهى الوعي، حتى تظل مصر هي قلب الأمة العربية النابض، ودرعها وسيفها".