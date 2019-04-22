رفع 30 طن قمامة.. شرطة المرافق تعيد المظهر الحضاري لأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت شرطة المرافق بالجيزة برئاسة اللواء حسن الدماطي حملة مكبرة بمدينة 6 أكتوبر؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة. وشارك في الحملة (ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة - مرور الجيزة – قوات أمن الجيزة – ضباط وقوات إدارة شرطة المرافق – تأمين المناطق السياحية والأثرية – الحماية المدنية) لرفع كافة الإشغالات والمعوقات. واسفرت الحملة عن رفع 30 طنا من القمامة، وعشرات الكراسي وثلاجات العرض واستاندات حديدية وعربات يد وأسطوانات غاز من الطريق. تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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