24 ساعة انضباط مروري.. شوارع الجيزة دون مخالفات رادار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 1752 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1060 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ425 مخالفة.

وشملت الحملات مطالع ومنازل الكباري والتي أسفرت عن ضبط 10 مواقف عشوائية، و5 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.